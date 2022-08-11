Во Франции сделали новый шаг по ужесточению отношения к россиянам. Теперь русским запретили приходить на экскурсии в Венсенский дворец.
На сайте парижского учреждения культуры появилось официальное уведомление о том, что теперь для прохода в музейный комплекс следует предъявлять документ, удостоверяющий личность.
Гражданам РФ вход во дворец запрещён, так как в нём хранятся архивы министерства вооружённых сил Франции. Объясняется это необходимостью соблюдать меры безопасности "в нынешнем международном контексте".
Ранее бывший мэр Архангельска Александр Донской рассказал о создании "Русофоболокатора" — рейтинга стран, в котором показано отношение иностранных государств к россиянам.
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Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.