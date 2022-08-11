Уголовное дело против Александра Ионова: в США началась "охота на ведьм"

29 июля США возбудили уголовное дело по факту "распространения российской пропаганды", "вмешательства в выборы США" и "организации многолетней кампании вредоносного влияния" против общественного деятеля, правозащитника и политолога Александра Ионова. Против него ввели персональные санкции, сообщает Telegram-канал "Медиастанция".

В связи с этим, Ионов провёл в Москве пресс-конференцию и рассказал, что получил от властей США краткий документ, в котором говорится, что Ионов якобы руководил кампанией по оправданию спецоперации России на Украине с декабря 2014 года, а также вербовал граждан Америки, призывая их работать на правительство РФ.

Ионов отправил официальный запрос в ФБР, но до сих пор не получил ответа. А защитить себя с помощью адвоката на территории США он не может — адвокаты опасаются с ним работать.

Политолог уверен, что власти США преследуют цель запугать собственную оппозицию.

"По сути, сегодня всем тем силам, которые пытаются давать взвешенную информацию в Соединённых Штатах по украинскому кризису, тем силам, которые пытаются давать пророссийскую позицию, был послан определённый месседж через мой кейс, в котором говорится: "Если вы будете дальше продолжать какую-то пророссийскую либо взвешенную политику, мы вас будем привлекать", — подчеркнул Александр Ионов.

Он ждёт ответ от Демократической партии США, на нужды которой пожертвовал некоторую сумму. То есть человек, находящийся под международными санкциями, профинансировал деятельность политической партии США, за что предусмотрено суровое наказание против политиков уже внутри страны.

И если власти США осудят (пусть даже и заочно) Александра Ионова, будет создан опасный прецедент. Он позволит Штатам арестовывать чуть ли не по всему миру тех, кто поддерживает пророссийскую позицию и открыто высказывается об этом. Звучит как произвол.