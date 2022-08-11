Захарова обвинила сейм Латвии в ксенофобии по отношению к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение сейма Латвии объявить Россию "страной-спонсором терроризма".

Она отметила, что сейм руководствовался "животной ксенофобией", выступая с таким заявлением в адрес РФ.

"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", — считает Захарова.

Ранее сейм Латвии официально признал Россию "государством, спонсирующим терроризм". Власти республики сообщили, что Москва поддерживает правительство президента Сирии Башара Асада. Кроме того, в латвийском парламенте подчеркнули: Москва выбрала "жёсткий и аморальный" тип поведения на Украине. Рига потребовала прекратить выдавать гражданам РФ и Белоруссии шенгенские визы.

В Министерстве иностранных дел России такие призывы сочли шовинизмом. Представитель ведомства Иван Нечаев убеждён: Запад пытается "отменить" всё русское.