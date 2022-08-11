Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение сейма Латвии объявить Россию "страной-спонсором терроризма".
Она отметила, что сейм руководствовался "животной ксенофобией", выступая с таким заявлением в адрес РФ.
"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", — считает Захарова.
Ранее сейм Латвии официально признал Россию "государством, спонсирующим терроризм". Власти республики сообщили, что Москва поддерживает правительство президента Сирии Башара Асада. Кроме того, в латвийском парламенте подчеркнули: Москва выбрала "жёсткий и аморальный" тип поведения на Украине. Рига потребовала прекратить выдавать гражданам РФ и Белоруссии шенгенские визы.
В Министерстве иностранных дел России такие призывы сочли шовинизмом. Представитель ведомства Иван Нечаев убеждён: Запад пытается "отменить" всё русское.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.