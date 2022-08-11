Если украинский конфликт затянется, напряжённость может охватить юг и Западные Балканы. Об этом заявил президент Словении Борут Пахор.
По информации агентства Anadolu, Пахор поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за посредническую роль Анкары в отношениях между Украиной и Россией. Как отметил глава Словении, Турция пытается инициировать честный и мирный диалог.
"Если этот конфликт продлится дольше, чем ожидается, напряжённость может охватить и юг, и Западные Балканы", — предупредил он.
Пахор также подчеркнул: Словения и Турция сохраняют "образцовые" дружеские отношения и остаются партнёрами в НАТО.
В конце июля правительство РФ расширило список недружественных иностранных государств, включив в него Словению, Грецию, Данию, Словакию и Хорватию. Теперь Словения не может нанимать в свои дипломатические миссии и консульские учреждения специалистов из числа россиян.
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