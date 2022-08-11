Россия продолжает одерживать победу на нефтяном рынке, несмотря на санкционное давление со стороны западных государств. Об этом пишет Bloomberg.
Обозреватель агентства Хавьер Блас отметил, что первая причина успеха РФ — наращивание объёма добычи нефти. По его словам, в июле этот показатель удалось вернуть к уровню начала года (10,8 миллиона баррелей в день).
Вторая причина победы РФ в нефтяном противостоянии — это высокая цена на российские энергоресурсы, пояснил автор. Он добавил, что Москва воспользовалась недостаточным предложением на рынке и перестала продавать нефть с большими скидками.
"Энергетические санкции, введённые против России, перестали работать", — указал Блас.
Как подчеркнул обозреватель, третья причина успеха РФ — это выгодные рыночные отношения. Он напомнил, что картель ОПЕК не отказался от союза с Россией, хотя западные аналитики прогнозировали именно такой исход для Москвы.
Блас считает, что после вступления в силу санкций ЕС в отношении экспорта российской нефти европейские страны столкнутся с энергокризисом, который скажется на потребителях и компаниях.
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