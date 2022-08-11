Bloomberg: Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке

Россия продолжает одерживать победу на нефтяном рынке, несмотря на санкционное давление со стороны западных государств. Об этом пишет Bloomberg.

Обозреватель агентства Хавьер Блас отметил, что первая причина успеха РФ — наращивание объёма добычи нефти. По его словам, в июле этот показатель удалось вернуть к уровню начала года (10,8 миллиона баррелей в день).

Вторая причина победы РФ в нефтяном противостоянии — это высокая цена на российские энергоресурсы, пояснил автор. Он добавил, что Москва воспользовалась недостаточным предложением на рынке и перестала продавать нефть с большими скидками.

"Энергетические санкции, введённые против России, перестали работать", — указал Блас.

Как подчеркнул обозреватель, третья причина успеха РФ — это выгодные рыночные отношения. Он напомнил, что картель ОПЕК не отказался от союза с Россией, хотя западные аналитики прогнозировали именно такой исход для Москвы.

Блас считает, что после вступления в силу санкций ЕС в отношении экспорта российской нефти европейские страны столкнутся с энергокризисом, который скажется на потребителях и компаниях.