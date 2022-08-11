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Bloomberg: Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке

Мир

Россия продолжает одерживать победу на нефтяном рынке, несмотря на санкционное давление со стороны западных государств. Об этом пишет Bloomberg.

Bloomberg: Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке

Обозреватель агентства Хавьер Блас отметил, что первая причина успеха РФ — наращивание объёма добычи нефти. По его словам, в июле этот показатель удалось вернуть к уровню начала года (10,8 миллиона баррелей в день).

Вторая причина победы РФ в нефтяном противостоянии — это высокая цена на российские энергоресурсы, пояснил автор. Он добавил, что Москва воспользовалась недостаточным предложением на рынке и перестала продавать нефть с большими скидками.

"Энергетические санкции, введённые против России, перестали работать", — указал Блас.

Как подчеркнул обозреватель, третья причина успеха РФ — это выгодные рыночные отношения. Он напомнил, что картель ОПЕК не отказался от союза с Россией, хотя западные аналитики прогнозировали именно такой исход для Москвы.

Блас считает, что после вступления в силу санкций ЕС в отношении экспорта российской нефти европейские страны столкнутся с энергокризисом, который скажется на потребителях и компаниях.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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