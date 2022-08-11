Мурадов: реанимация идеи о возврате Крыма поставит мир на грань большой войны

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что идея Зеленского вернуть полуостров под свой контроль неизбежно приведёт к полному краху украинского государства.

Маниакальная идея отторжения Крыма внедрена в "замутнённое сознание" киевского режима Вашингтоном. О пагубности этого Москва предупреждала не один раз, заметил политик.

По его словам, "американские кукловоды" тоже, судя по всему, не могут смириться с тем, что их надежды на получение в подбрюшье России собственной военно-морской базы в Севастополе не оправдались.

"Очевидно, что мировому сообществу, кроме своры управляемых тем же Вашингтоном неоколоний, эта тема уже давно неинтересна. А многие в России и в мире не без оснований полагают, что попытка реанимации идеи "деоккупации Крыма" ещё больше подольет масла в огонь украинского кризиса и поставит мир на грань полномасштабной войны", — подчеркнул Мурадов в беседе с РИА Новости.

К новому "антироссийскому сборищу" в виде "Крымской платформы", которое готовит Запад, нужно относиться, как к крайне опасной идее, заключил политик.