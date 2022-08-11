Пушилин: дату референдума о присоединении к РФ объявят после освобождения ДНР

Дата референдума о вхождении ДНР в состав РФ будет объявлена после полного освобождения республики, заявил её руководитель Денис Пушилин.

По его словам, союзные силы продолжают борьбу с украинскими националистами на территории ДНР. Перед голосованием республику должны освободить в конституционных границах, пояснил Пушилин.

"После этого мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума", — сказал глава ДНР журналистам.

Кроме того, он подчеркнул: власти ДНР имеют опыт проведения референдума, выборов руководителя республики и парламента.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что голосование по присоединению региона к РФ планируется провести осенью 2022 года. Как отметил представитель ВГА, Херсонская область не нуждается в признании итогов референдума со стороны киевского режима.