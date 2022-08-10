Килинкаров: Запад не признает бесчинства Киева, потому что сам их финансирует

Не стоит ждать от стран Запада признания того, что киевские власти не соблюдают правила ведения боевых действий. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Экс-парламентарий подчеркнул, что объясняется это попустительство просто — Запад сам несёт за происходящее на Украине ответственность.

"Запад финансирует это все, поэтому, конечно, никакого признания Запада не будет. Они же не для того вкладывают финансовый ресурс, чтобы потом самих себя обвинять в военных преступлениях", — сказал Килинкаров в беседе с "Украиной.ру".

Ранее международная организация Amnesty International опубликовала доклад о нарушениях украинскими военными норм международного права. В частности, речь шла о размещении боевых позиций ВСУшниками в медучреждениях, школах и детсадах.

В компании после публикации заявили, что "сожалеют о гневе и боли Киева", вызванных обнародованными данными, однако не отказываются от них и ещё раз подтверждают их правдивость. Позже соучредитель шведского представительства компании Пер Вестберг заявил об отставке по причине своего несогласия с данными отчёта.