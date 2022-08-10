Соучредитель международной неправительственной организации Amnesty International Пер Вестберг уволился, поскольку не согласился с докладом правозащитников о преступлениях украинской армии в Донбассе.
"Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество", — заявил он в беседе с изданием Svenska Dagbladet.
Ранее Amnesty International обнародовала доклад, в котором сообщила о том, что Вооружённые силы Украины нарушают международное право и военные нормы. В частности, в документе сообщается, что украинские солдаты подвергают опасности жизни мирных граждан, размещая свои позиции в жилых домах, больницах и школах. Правозащитники напомнили, что оборонительная позиция не освобождает ВСУ от необходимости соблюдать правила. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.