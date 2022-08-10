Reuters: Индия отказалась от доллара при покупке российского угля

Индийские энергетические компании начали отказываться от долларов при покупке топлива у России, сообщает Reuters, ссылаясь на таможенные документы.

В июне Нью-Дели купил 1,7 миллиона тонн российского угля. Индийские компании оплатили 44% этой суммы в дирхемах (национальная валюта ОАЭ), гонконгских долларах, евро и юанях.

Ранее председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин заявил, что страны начали отказываться от доллара из-за того, что американская валюта не обеспечена реальными товарами и ресурсами. Вашингтон усиленно печатает доллары, используя их, как инструмент политической борьбы. Россия показала пример другим государствам, что можно вести расчёты в своих валютах и не использовать доллары, отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.