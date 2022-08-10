Политолог Журавлёв: массовая приватизация приведёт к продаже страны частями

Политолог Дмитрий Журавлёв предупредил о последствиях намерения украинского лидера Владимира Зеленского провести массовую приватизацию.

По словам эксперта, такие планы означают продажу Украины по частям, и в результате у жителей страны не останется ничего, включая выращиваемого в Незалежной зерна.

"Изменить хозяйственный профиль — например, построить город, завод, дорогу — можно будет только с разрешения хозяина. Продажа опасна тем, что все украинское зерно будут вывозить за пределы страны", — пояснил Журавлев в беседе с "Вечерней Москвой".

Ранее сенатор Сергей Цеков назвал очередное заявление Зеленского, призывающего к возврату Крыма, "вздором и очередными заклинаниями, не имеющими под собой никакой реальной подоплёки". Об этом же говорил о глава Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачёв, попросивший Зеленского перестать болтать о возможности возвращения Крыма.