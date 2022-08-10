В Киеве пригрозили нанести удар по Запорожской АЭС

Глава компании "Энергоатом" Пётр Котин призвал Вооружённые силы Украины ударить ракетами по линиям электропередач, подключённым к Запорожской атомной электростанции, если "Росатом" подключит ее к российским энергосетям.

"Это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", — заявил Котин.

Накануне главы МИД стран "Большой семёрки" выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность угрозой ядерной катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС.

При этом Россия запросила 11 августа заседание Совбеза ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал атаки на ЗАЭС "самоубийством" и призвал к прекращению огня по ядерным объектам.