Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ходаковский: работа артиллерии ВС РФ и ВСУ на фронте кардинально отличается
Аналитик об идее ЦБ блокировать переводы для защиты от мошенников: "Мелкая мера"
В Новосибирске исчезли уличные туалеты: на их содержание нет средств
Кириенко: НАТО воюет с Россией на Украине руками украинцев
Эксперты дали советы по подготовке первоклассников к школе
Глава "Булгаргаза" был уверен, что "Газпром" шутил, потребовав оплаты в рублях
19FortyFive: российский БПЛА "Охотник" пролет над Украиной уже зимой
N-TV: Рихтер заявил, что Киев не готов пойти в контрнаступление под Херсоном
В Удмуртии мужчина заплатит 5 тысяч рублей за оскорбления в соцсети

Берлин подтвердил: ЕС обсуждает прекращение выдачи "шенгена" россиянам

Мир

В Евросоюзе обсуждают седьмой пакет антироссийских санкций. В их числе — вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Об этом в среду сообщили в правительстве Германии.

Берлин подтвердил: ЕС обсуждает прекращение выдачи "шенгена" россиянам

Там подчеркнули, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в Евросоюз. В Берлине его приняли к сведению, но не комментируют, подчеркнули в правительстве Германии.

Накануне большой резонанс вызвал пост в Твиттер премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из РФ закрыто. Пока страны Шенгена выдают россиянам визы, бремя несут соседи России — Латвия, Эстония Финляндия (единственные точки доступа). Пора прекращать туризм из России уже сейчас", — написала она.

Представитель МИД России Мария Захарова оценила слова Каллас как очередной шаг ненависти по отношению к России.

"Это махровый национализм, которому много сотен лет, который по-разному прикрывался, назывался и камуфлировался. Сейчас у тех, кто смотрел на это со стороны, спала пелена, и спали все декорации, которыми Европа этот национализм прикрывала", — сказала Захарова журналу "Компания".

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер отметила, что визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России.

Однако каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям. По её словам, ЕК "находится в контакте со странами ЕС, в том числе с теми, которые намерены ограничить выдачу виз, но не комментирует эти контакты".

Судя по сообщениям западной прессы, руководство Евросоюза скептически оценивает идею полного запрета выдачи виз гражданам России, отмечая, что это перекроет пути взаимодействия.

Однако отнюдь не только Кая Каллас поддерживает идею прекращения выдачи виз. Например, в среду министр по вопросам интеграции и миграции Швеции Андерс Игеман не исключила, что ЕС может прекратить выдавать визы жителям России.

Так что, учитывая заявления из Берлина, такой вариант развития событий вовсе не стоит считать фантастическим.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области

В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.

Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Силовые структуры
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Силовые структуры
Леонков об ограничении военных поставок США: Зеленский получил "чёрную метку"
Силовые структуры
ВСУ: ситуация в Артёмовске критическая, украинская пехота "гибнет пачками"
Ольга Лебедева Тихановская создала "правительство в изгнании" Ольга Лебедева Любовь Степушова Итог взрывов на авиабазе "Саки": украинские "пророссийские" ЛОМы — в топку Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения
Силовые структуры
Британская MI6 заявила о новом подразделении ВС РФ для участия в СВО на Украине
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Силовые структуры
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Последние материалы
В Новосибирске исчезли уличные туалеты: на их содержание нет средств
Кириенко: НАТО воюет с Россией на Украине руками украинцев
Эксперты дали советы по подготовке первоклассников к школе
Глава "Булгаргаза" был уверен, что "Газпром" шутил, потребовав оплаты в рублях
19FortyFive: российский БПЛА "Охотник" пролет над Украиной уже зимой
N-TV: Рихтер заявил, что Киев не готов пойти в контрнаступление под Херсоном
В Удмуртии мужчина заплатит 5 тысяч рублей за оскорбления в соцсети
Берлин подтвердил: ЕС обсуждает прекращение выдачи "шенгена" россиянам
Тихановская создала "правительство в изгнании"
Шукшина не призналась, что не может получить элитные квартиры в центре Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников