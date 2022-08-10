Берлин подтвердил: ЕС обсуждает прекращение выдачи "шенгена" россиянам

В Евросоюзе обсуждают седьмой пакет антироссийских санкций. В их числе — вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Об этом в среду сообщили в правительстве Германии.

Там подчеркнули, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в Евросоюз. В Берлине его приняли к сведению, но не комментируют, подчеркнули в правительстве Германии.

Накануне большой резонанс вызвал пост в Твиттер премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из РФ закрыто. Пока страны Шенгена выдают россиянам визы, бремя несут соседи России — Латвия, Эстония Финляндия (единственные точки доступа). Пора прекращать туризм из России уже сейчас", — написала она.

Представитель МИД России Мария Захарова оценила слова Каллас как очередной шаг ненависти по отношению к России.

"Это махровый национализм, которому много сотен лет, который по-разному прикрывался, назывался и камуфлировался. Сейчас у тех, кто смотрел на это со стороны, спала пелена, и спали все декорации, которыми Европа этот национализм прикрывала", — сказала Захарова журналу "Компания".

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер отметила, что визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России.

Однако каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям. По её словам, ЕК "находится в контакте со странами ЕС, в том числе с теми, которые намерены ограничить выдачу виз, но не комментирует эти контакты".

Судя по сообщениям западной прессы, руководство Евросоюза скептически оценивает идею полного запрета выдачи виз гражданам России, отмечая, что это перекроет пути взаимодействия.

Однако отнюдь не только Кая Каллас поддерживает идею прекращения выдачи виз. Например, в среду министр по вопросам интеграции и миграции Швеции Андерс Игеман не исключила, что ЕС может прекратить выдавать визы жителям России.

Так что, учитывая заявления из Берлина, такой вариант развития событий вовсе не стоит считать фантастическим.