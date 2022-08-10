Киев намерен изгнать русских из Крыма ракетными ударами

Украинский политтехнолог Сергей Гайдай дал совет крымчанам, лояльных к России, выехать из полуострова, потому как Киев будет специально бомбить полуостров, чтобы выдворить их из Крыма.

"Знаете, главный совет какой моим друзьям-коллаборантам в Крыму? Успейте выехать по Крымскому мосту до того, как он будет разрушен. А то, что он будет разрушен, — это однозначно", — приводят его слова украинские СМИ.

По словам политтехнолога, украинцы будут мстить россиянам за проведение на территории Украины специальной военной операции.

"И это будет в…* ракетная, первые сигнальчики уже прилетели. За Винницу, куда прилетела ракета в центр, за разбомбленные города, за постоянно бомбящийся Харьков. Севастополь и Ялта, и Симферополь думают, что украинцы их так простят? Теперь ответка будет и туда", — заключил он.

Во вторник, 9 августа, в Сакском районе Республики Крым на военном аэродроме сдетонировали авиационные боеприпасы. Эту новость тут же прокомментировали в Киеве. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что взрывы в Новофёдоровке — напоминание о том, чей Крым.