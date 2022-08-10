Украинский политтехнолог Сергей Гайдай дал совет крымчанам, лояльных к России, выехать из полуострова, потому как Киев будет специально бомбить полуостров, чтобы выдворить их из Крыма.
"Знаете, главный совет какой моим друзьям-коллаборантам в Крыму? Успейте выехать по Крымскому мосту до того, как он будет разрушен. А то, что он будет разрушен, — это однозначно", — приводят его слова украинские СМИ.
По словам политтехнолога, украинцы будут мстить россиянам за проведение на территории Украины специальной военной операции.
"И это будет в…* ракетная, первые сигнальчики уже прилетели. За Винницу, куда прилетела ракета в центр, за разбомбленные города, за постоянно бомбящийся Харьков. Севастополь и Ялта, и Симферополь думают, что украинцы их так простят? Теперь ответка будет и туда", — заключил он.
Во вторник, 9 августа, в Сакском районе Республики Крым на военном аэродроме сдетонировали авиационные боеприпасы. Эту новость тут же прокомментировали в Киеве. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что взрывы в Новофёдоровке — напоминание о том, чей Крым.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.