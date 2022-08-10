Военкор Медведев: я уже на Майдане понял, что Украину захватили неонацисты

Военный журналист Георгий Медведев рассказал, что был свидетелем государственного переворота в Киеве 2013-2014 годов. Уже тогда было понятно, что в стране захватывают неонацисты.

Восемь лет назад на Украине происходило никакое не "народное восстание", а типичная "цветная" революция, отметил корреспондент. Тогда это понимали немногие, но постепенно украинцы осознают, что страной руководят потомки недобитых в пятидесятые годы ХХ века бандеровцев, а потому стремятся в области, освобождённые ВС РФ.

Сейчас уроженец донецкой Макеевки известный репортёр, ополченец и волонтёр. Начав журналистскую деятельность в 2012 году, он активно участвовал в событиях Русской весны в Донецке и на себе ощутил всю ненависть, с которой украинские националисты стремились избавиться от жителей Донбасса.

Медведев уверен, что сейчас на Украине союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР сражаются с коллективным Западом.

"Это сражение Добра и Зла. А Добро всегда побеждает", — приводит слова журналиста издание argumenti.ru.

Репортёр не сомневается, что победа неизбежна. Именно потому всё чаще в окопах слышны разговоры ополченцев о планах по будущему восстановлению донбасских республик.