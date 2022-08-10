Глава Института стран СНГ Горбачёв: Зеленскому пора перестать болтать про Крым

По мнению главы Института стран СНГ в Севастополе Сергея Горбачёва, киевским властям во главе с президентом Владимиром Зеленским нужно уже перестать болтать о своём желании вернуть Крым.

Таким образом Горбачёв отреагировал на слова Зеленского, озвучившего планы вернуть Крым в своём очередном обращении к украинцам.

Политолог отметил, что заявления о необходимости возвращения Крыма, мягко говоря, не новы, и звучат с завидной регулярностью в течение восьми лет — с тех пор, как Крым вернулся в состав РФ.

"И (бывший президент Украины Пётр — Прим. ред.) Порошенко, и Зеленский все время бубнили о том, что Крым — это украинская земля. Но никогда не заботились о ней. И крымчане уже давно находятся в другом мире, с точки зрения мироощущения. Давно пора понять: хватит болтать одно и то же", — сказал Горбачев в разговоре с РИА Новости.

С момента возвращения Крыма в состав РФ в марте 2014 года украинские власти упорно называют Крым своей территорией, которая находится под оккупацией России, несмотря на то, что решение воссоединиться с РФ было принято крымчанами в ходе демократического референдума, в рамках устава ООН и международного права.