Корбан: заявления Киева о контрнаступлении украинской армии на Херсон - ложь

Глава штаба совета обороны Днепра Геннадий Корбан прокомментировал обещания Киева провести контрнаступление ВСУ и захватить Херсон.

По словам Корбана, все заявления о готовящемся контрнаступлении — ложь и желание заморочить людям головы.

"Извините, когда вообще разные советники офиса президента рассказывают много дней подряд, что сейчас мы начнем контрнаступление на Херсонщину. Выходят и ежедневно забалтывают людей. Морочат им головы. Начинаем контрнаступление. 3-6 недель — освободим Херсон. Это ложь. Людям нужно говорить правду", — сказал Корбан в интервью Би-би-си.

В подтверждение своих слова Корбан отметил, что несколько дней назад в Херсонскую область были стянуты новые резервы ВС РФ, хотя киевские власти и утверждали, что силы российской армии здесь сильно истощены.

Корбан обратил внимание жителей Украины, что власти им нагло врут, и никаких побед у ВСУ, о которых громко говорит Киев, нет, подобные заявления "не совсем соответствуют действительности".