Глава штаба совета обороны Днепра Геннадий Корбан прокомментировал обещания Киева провести контрнаступление ВСУ и захватить Херсон.
По словам Корбана, все заявления о готовящемся контрнаступлении — ложь и желание заморочить людям головы.
"Извините, когда вообще разные советники офиса президента рассказывают много дней подряд, что сейчас мы начнем контрнаступление на Херсонщину. Выходят и ежедневно забалтывают людей. Морочат им головы. Начинаем контрнаступление. 3-6 недель — освободим Херсон. Это ложь. Людям нужно говорить правду", — сказал Корбан в интервью Би-би-си.
В подтверждение своих слова Корбан отметил, что несколько дней назад в Херсонскую область были стянуты новые резервы ВС РФ, хотя киевские власти и утверждали, что силы российской армии здесь сильно истощены.
Корбан обратил внимание жителей Украины, что власти им нагло врут, и никаких побед у ВСУ, о которых громко говорит Киев, нет, подобные заявления "не совсем соответствуют действительности".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.