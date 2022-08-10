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Европу может накрыть радиоактивное облако из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

Мировое сообщество должно узнать подробности той ситуации, которую сегодня формирует нынешний киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя Pravda.Ru запрос Москвы на заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Европу может накрыть радиоактивное облако из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС

"Зеленский устроил государственный ядерный терроризм, шантаж", — отметил политолог.

Кошкин обратил внимание на то, что сначала Киев атаковал самую большую в Европе АЭС с помощью беспилотников, затем начались обстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и HIMARS. Однако когда ВСУ начали наносить удары из гаубиц 155-мм калибра, то проблема стала сложнее в техническом плане.

"Снаряды очень маленькие для перехвата и летят быстрее, чем ракеты, которые перехватывают средства ПВО, в частности, наш комплекс "Панцирь-С1"", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

Кошкин отметил, что Запорожская АЭС является довольно крепким сооружением, и ядерный реактор практически невозможно пробить. Однако если наносить удары в одну точку всеми снарядами, может произойти всё что угодно, заявил эксперт.

"Есть много критических точек, которые можно повредить и небольшим зарядом взрывчатого вещества. Допустим, вывести из строя систему, которая отбирает электроэнергию, и в технологическом процессе произойдет сбой. Не исключён и тепловой взрыв", — заявил политолог.

Кошкин подчеркнул, что в АЭС есть много мест, повреждение которых приведёт к техногенной катастрофе. Он задаётся вопросом: для чего западные страны намерены поставить на Украину гаубицы усиленной мощности и самоходные артиллерийские установки крупного калибра?

"Хотите, чтобы радиоактивное облако накрыло Германию и Францию? Никакого нет осмысления дальнейших последствий действий тех, которые выполняют в концепции, выданной из Вашингтона. Они могут доиграться, что Зеленский им устроит не Чернобыль, а более трагичные последствия, если Киев разрушит хотя бы один реактор атомной электростанции в Запорожье", — заявил Кошкин.

Необходимо довести до сознания мирового сообщества, что на сегодняшний день является реальной угрозой и к чему она может привести, указал эксперт. По мнению Кошкина, Россия ставит вопрос на заседании Совета Безопасности, который обязан заниматься конфликтами и урегулировать их.

"Нужно остановить этот беспредел. Это всё в силах коллективного Запада", — заключил политолог.

Ранее Россия запросила заседание Совета безопасности ООН во второй половине дня 11 августа из-за обстрелов украинской стороной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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