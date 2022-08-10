Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко считает заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма бредом недалёкого человека.
"Что касается освобождения Крыма и наступления — это у них никогда не получится. Это просто мечта идиотов", — отметил он.
По словам Журавко, Киев пытается воспользоваться ситуацией, произошедшей в Крыму, с целью сорвать курортный сезон, поэтому заявления, что это Украина обстреляла полуостров, всего лишь способ посеять панику и запугать отдыхающих.
Ранее Зеленский заявил, что взрывы в Крыму — формула освобождения.
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