Журавко: заявления Зеленского про "возвращение" Крыма — мечта идиота

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко считает заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма бредом недалёкого человека.

"Что касается освобождения Крыма и наступления — это у них никогда не получится. Это просто мечта идиотов", — отметил он.

По словам Журавко, Киев пытается воспользоваться ситуацией, произошедшей в Крыму, с целью сорвать курортный сезон, поэтому заявления, что это Украина обстреляла полуостров, всего лишь способ посеять панику и запугать отдыхающих.

Ранее Зеленский заявил, что взрывы в Крыму — формула освобождения.