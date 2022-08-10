Колташов: Евросоюз поставил всё на победу Украины, и он всё проиграет

Все национальные лидеры Европы, которые вводили санкции против России и приезжали к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пытаясь уговорить его пойти на переговоры, лишатся власти в течение года. Такое мнение высказал экономист Василий Колташов.

Эксперт отметил, что первый — премьер Италии Марио Драги — "уже пошёл".

Президента Франции Эммануэля Макрона не так просто убрать, поскольку так устроена конституция страны, заметил аналитик в интервью "Украине.ру". Макрон может сидеть на своём посту, но при этом его могут ненавидеть так, что он не сможет выйти на улицу, пояснил экономист.

По его мнению, тех, кто вводит санкции против России, будут ненавидеть и "валить". Однако терпение жителей европейских стран лопнет весной 2023 года.

Главной ошибкой Евросоюза стал рассчёт на блиц-криг на Украине. Однако спустя полгода после начала СВО в Европе начали понимать, что России спешить некуда, а, следовательно, всё это может "продолжаться бесконечно", добавил эксперт.

Ситуация в Европе непростая. Евросоюз поставил всё на победу киевского режима, и он всё проиграет и перестанет существовать, заключил собеседник издания.