19FortyFive: США потерпят поражение в случае войны с Китаем за Тайвань

Без немедленных мер по исправлению напряжённой ситуации визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси вполне может оказаться искрой, которая зажгла фитиль для начала войны между Китаем и Тайванем. Об этом заявил американский аналитик Дэниел Дэвис. Если Вашингтон не воспользуется дипломатией, то США могут столкнуться с Китаем на поле боя, где превосходство будет у китайской армии считает он.

"Конфликт между двумя сверхдержавами, обладающими ядерным оружием, может слишком легко перерасти в атомную конфронтацию, которая приведёт к уничтожению обеих стран", — заявил Дэвис.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) планирует сдерживать силы США, сочетая многочисленные военные возможности. Эти средства обороны включают береговые ракетные площадки, мобильные пусковые установки, ракеты воздушного базирования, авианосцы, истребители и бомбардировщики наземного базирования, значительное количество крупных надводных боевых кораблей, подводные лодки, морские мины, дальнобойную артиллерию и другие наступательные и оборонительные меры.

"Ключевым среди этих новых возможностей является способность Китая топить американские корабли и сбивать самолёты. Китай разработал несколько баллистических ракет, предназначенных для уничтожения даже самых больших американских кораблей, часто называемых "ракетами-убийцами", таких как DF-21D и DF-26B", — отметил Дэвис в издании 19FortyFive.

Более того, новейшая китайская зенитная ракетная система QW-12 является одной из самых современных и способных мобильных систем ПВО в мире, заявил эксперт. Если Китай решит захватить Тайвань силой, то удар застанет американских военных врасплох, считает Дэвис.

"В узком Тайваньском проливе, где Китай десятилетиями готовился остановить США, у нас нет военного превосходства", — заключил американский аналитик.