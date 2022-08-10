Британские пользователи Сети раскритиковали и даже оскорбили президента Украины Владимира Зеленского из-за требования запретить россиянам получать визы в страны Евросоюза на фоне спецоперации в Незалежной.
Комментаторы посетовали, что глава Украины всех "уже достал" и предложили разбираться в конфликте самостоятельно, а не втягивать другие государства.
"Кем себя возомнил Зеленский? Неужели нет конца его требованиям денег и выкрикам приказов? Достал уже" — кончилось терпение у одно из читателей Daily Mail под соответствующей статьёй.
"Что дальше, Зеленский? Должны ли мы создать концентрационные лагеря и пригласить россиян на "праздник”? Идиот!", — не выдержал ещё один комментатор.
Не забыли пользователи Сети припомнить Зеленскому и то, что пока, по его словам Украина "утопает в крови", он вместе с супругой встречает американских звёзд и позирует для обложек модных журналов.
"Зеленский, который снимается для обложки Vogue и приглашает голливудских актеров в Киев, чтобы они могли получить больше лайков и похвастаться в своих аккаунтах в социальных сетях, угадай, что? Мы все начинаем осознавать, что ты военный преступник, каким ты и являешься!", — резюмировали комментаторы.
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