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Пушков: Польша угрожает отставкой Урсуле фон дер Ляйен, раскол в ЕС вышел наружу

Мир

Член Совфеда РФ Алексей Пушков заявил о глобальном расколе среди стран Евросоюза после угроз польских властей сместить Урсулу фон дер Ляйен с поста главы ЕК.

Пушков: Польша угрожает отставкой Урсуле фон дер Ляйен, раскол в ЕС вышел наружу

Накануне правящая национал-консервативная партия Польши "Право и справедливость" сообщила, что готова приступить к созданию коалиции, целью которой будет смещение Урсулы фон дер Ляйен с поста главы Еврокомиссии. Таким образом Варшава надеется получить обещанные 35 млрд евро, предназначенные для борьбы с коронавирусом.

"Похоже, польских консерваторов крепко "достали" евролибералы", — отметил Пушков.

По словам российского сенатора, руководители Евросоюза долгое время скрывали "идейные трещины за фасадом общих ценностей", но сейчас серьёзные разногласия между европейскими странами "выходят наружу".

Предыдущим публичным демаршем Варшавы стал отказ польского премьера встречаться с Борисом Джонсоном. В качестве причины глава правительства Польши сослался на отсутствие свободного времени.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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