Эксперт: Зеленский является опасным свидетелем для США, его ждёт мрачное будущее

Президент Украины Владимир Зеленский является очень опасным свидетем для США, поэтому будущее лидера Незалежной довольно мрачно. Об этом заявил обозреватель "Русской весны" Евгений Халилов.

По его мнению, Москва заинтересована в сохранении жизни главы киевского режима, в отличие от Вашингтона. Зеленский несёт угрозу для интересов США, считает Халилов.

"Если он попадёт в руки России и откроет рот, это будет катастрофа. <…> Лидеры США — первые, кто заинтересован в его смерти", — пишет аналитик.