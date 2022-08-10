Президент Украины Владимир Зеленский является очень опасным свидетем для США, поэтому будущее лидера Незалежной довольно мрачно. Об этом заявил обозреватель "Русской весны" Евгений Халилов.
По его мнению, Москва заинтересована в сохранении жизни главы киевского режима, в отличие от Вашингтона. Зеленский несёт угрозу для интересов США, считает Халилов.
"Если он попадёт в руки России и откроет рот, это будет катастрофа. <…> Лидеры США — первые, кто заинтересован в его смерти", — пишет аналитик.
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