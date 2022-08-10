Евросоюз и Великобритания прекратили закупку российского угля

Сегодня, 10 августа в силу вступил в силу пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, который предусматривает прекращение закупки российского угля странами Евросоюза.

Кроме того, от импорта твёрдого топлива отказалась и Великобритания. Как ранее отметили в ЕС и Лондоне, такие рестрикции должны нанести "урон" экономике России.

"Великобритании пришлось пойти на довольно серьёзные меры, учитывая, что страна значительным образом зависела от поставок российского угля", — пишет ТАСС.

Так, всего Лондон закупает 48 процентов от общего объёма твердого топлива. 43 из них — российский уголь.

По данным Минэнерго России, в прошлом году российская сторона поставила странам Евросоюза 48,7 млн тонн угля, или 21,8 процентов общего объёма экспорта. В 2020 году этот показатель составлял 22 процента.