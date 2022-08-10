Экс-постпред США Даалдер: Эрдоган и Орбан оказались друзьями Путина в НАТО

Президент России Владимир Путин поддерживает дружеские отношения в НАТО не только с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, но и с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Такое мнение высказал бывший постпред США при организации Иво Даалдер.

Дипломат считает, что Эрдоган не единственный лидер страны — члена НАТО, который выстроил с Путиным дружеские отношения.

Автор статьи вспомнил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который ушёл в отставку несколько лет назад, а также нынешнего премьер-министра Венгрии Орбана.

Кроме того, Даалдер подверг критике Эрдогана за то, что он закупает российские комплексы ПВО С-400.

Экс-постпред США в альянсе подчеркнул в статье для Politico, что президент Турции — единственный лидер НАТО, закупивший передовые ракеты ПВО у России вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны НАТО.

Совместная встреча Путина и Эрдогана с президентом Ирана также возмутила дипломата. Даалдер осудил турецкого лидера и за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.