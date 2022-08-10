WSJ: литовские вертолёты следят за поездами РФ идущими в Калининградскую область

За российскими поездами, следующими в Калининградскую область, начали следить литовские вертолёты, сообщил американский аналитик Дэниел Майклз. По его мнению, Литва опасается за Сувалкский коридор.

Согласно информации, литовские власти увеличили количество вылетов патрулей в четыре раза.

"Многие российские поезда сопровождают литовские вертолёты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать", — заявил Майклз в статье для Wall Street Journal.

По мнению обозревателя, в Североатлантическом альянсе беспокоятся, что ситуация на межпограничном пункте Сувалки, который находится на северо-востоке Польши, между Белоруссией и Калининградской областью России, может обостриться из-за "транзитного" конфликта.