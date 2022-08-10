Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Зоопсихолог дал советы по содержанию собак в квартире
Полковник Макгрегор: США не хватит оружия на войну с Китаем из-за поставок Киеву
В Израиле украинцы негодуют из-за продажи в магазинах Z-напитков
Baijiahao: Путин "обнажил" свой военный козырь, который дотянется до Вашингтона
РФ запросила заседание Совбеза ООН 11 августа из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС
ВС РФ ударом боеприпаса "Краснополь" уничтожили гаубицу М777 из США на Украине
Специалист по кибербезопасности рассказал, как разорить телефонных аферистов
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения

WSJ: литовские вертолёты следят за поездами РФ идущими в Калининградскую область

Мир

За российскими поездами, следующими в Калининградскую область, начали следить литовские вертолёты, сообщил американский аналитик Дэниел Майклз. По его мнению, Литва опасается за Сувалкский коридор.

Согласно информации, литовские власти увеличили количество вылетов патрулей в четыре раза.

"Многие российские поезда сопровождают литовские вертолёты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать", — заявил Майклз в статье для Wall Street Journal.

По мнению обозревателя, в Североатлантическом альянсе беспокоятся, что ситуация на межпограничном пункте Сувалки, который находится на северо-востоке Польши, между Белоруссией и Калининградской областью России, может обостриться из-за "транзитного" конфликта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Леонков об ограничении военных поставок США: Зеленский получил "чёрную метку"

Военный эксперт Алексей Леонков ответил, почему Вашингтон уменьшил военную поддержку Украины.

Леонков об ограничении военных поставок США: Зеленский получил "чёрную метку"
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Силовые структуры
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Мир. Новости мира
В ФРГ сообщили о "странной" популярности Путина в ЕС: "Откуда благосклонность?"
Происшествия
Симоньян прокомментировала взрывы в Крыму в районе Новофёдоровки
Любовь Степушова "Дружбы" не будет: Киев отомстил Орбану за отказ от эмбарго на российскую нефть Любовь Степушова Ольга Лебедева The Hill: без российских спортсменов турниры неинтересны зрителям Ольга Лебедева
Силовые структуры
Гуаньча: Владимир Зеленский решил продать Украину ради собственной выгоды
Силовые структуры
ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Константиновке и Николаеве
Le Figaro: "энергетическая бомба" Путина уничтожит экономику Германии и ЕС
Мир. Новости мира
Le Figaro: "энергетическая бомба" Путина уничтожит экономику Германии и ЕС
Последние материалы
Зоопсихолог дал советы по содержанию собак в квартире
WSJ: литовские вертолёты следят за поездами РФ идущими в Калининградскую область
Полковник Макгрегор: США не хватит оружия на войну с Китаем из-за поставок Киеву
В Израиле украинцы негодуют из-за продажи в магазинах Z-напитков
Baijiahao: Путин "обнажил" свой военный козырь, который дотянется до Вашингтона
РФ запросила заседание Совбеза ООН 11 августа из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС
ВС РФ ударом боеприпаса "Краснополь" уничтожили гаубицу М777 из США на Украине
Специалист по кибербезопасности рассказал, как разорить телефонных аферистов
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников