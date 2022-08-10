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В Израиле украинцы негодуют из-за продажи в магазинах Z-напитков

Мир

Живущие в Израиле украинцы возмутились тем, что в супермаркетах страны появились безалкогольные напитки и коктейли с буквой Z, которая является символом спецоперации РФ на Украине.

В Израиле украинцы негодуют из-за продажи в магазинах Z-напитков

По данным корреспондента Общественной Службы Новостей, израильтяне активно покупают Z-напитки, которые продаются почти в любом магазине Тель-Авива и других городов страны. Собственник одной из торговых точек рассказал, что не стал убирать из продажи коктейли с символикой Z, несмотря на жалобы граждан Украины. Бизнесмен рассказал, что видел, как некоторые украинцы украдкой покупали Z-лимонады.

По словам журналиста, в Израиле есть сеть супермаркетов, в названии которых используется буква Z. Эти магазины не стали менять вывеску и продолжили свою работу, несмотря на давление общественности и местных властей.

Корреспондент ОСН провёл соцопрос и выяснил, что в Израиле люди старше 60 лет всецело поддерживают спецоперацию на Украине, тогда как молодые люди критикуют действия России.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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