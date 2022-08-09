У ВСУшников не получается толком воевать с военными РФ и Донбасса, однако атаки на мирных граждан они проводят ежедневно. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник ни перед чем не останавливается. Воевать с военными нашими подразделениями у них не особо получается, а вот с гражданским населением — "Лепестки", например, разбросать, это в ежедневном формате", — сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".
Ранее глава Республики заявил о неизбежности первого трибунала для пленных украинских националистов, который пройдёт в Мариуполе. Подготовка к этому событию ведётся, включая доказательную базу и само помещение для трибунала, добавил Пушилин. Глава ДНР подчеркнул, что МИД Республики планирует пригласить на заседание как можно больше международных представителей для максимальной открытости мероприятия.
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