Кнутов: когда ВСУ будут выбиты из Донбасса, на Украине может произойти переворот

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, чем может обернуться для киевский властей и лично украинского президента Владимира Зеленского потеря Донбасса.

Когда ВСУ будут окончательно выбиты из Донбасса, они будут недовольны действиями властей, сказал Кнутов. В результате в Незалежной может случиться военный переворот, за которым последует отказ от поста руководителя страны и бегство из неё Зеленского.

Кнутов подчеркнул, что такое положение дел становится очевидным даже для США, поэтому в американской прессе уже не первый раз выходят материалы про то, что Вашингтон теряет доверия к Зеленскому. Фактами западные СМИ снабжают представители киевской власти, недовольные Зеленским.

"Среди украинских элит начинается раскол, который может привести к конфронтации между частями этих элит. Именно с этим связаны попытки части Запада заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Это тоже неслучайно", — сказал Кнутов в разговоре с "Украиной.ру".

По словам эксперта, ситуация на фронте, охлаждение со стороны Запада и внутренние противоречия киевского руководства можно сравнить с отвалившимися одной или двумя ножками стула, на котором пока ещё сидит Зеленский, однако на таком шатком стуле долго не усидишь, заключил Кнутов.