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Кнутов: ВС РФ ежедневно наносят удары по центрам принятия решений ВСУ

Мир

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что ВС РФ ежедневно наносят удары по центрам принятия решений ВСУ.

Кнутов: ВС РФ ежедневно наносят удары по центрам принятия решений ВСУ

По словам Кнутова, украинские командные пункты и пункты управления — это центр принятия решений, хоть и небольшие. Он заявил, что ВС РФ уже давно их уничтожает, что подтверждается сводками Минобороны РФ. Исходя из них, ежедневные потери ВСУ составляют до одной тысячи человек.

Кнутов указал, что союзные силы дистанционно уничтожают командный состав, наиболее подготовленные части ВСУ и наёмников, нанося удары в тылу по казармам и учебным центрам. По его словам, наступление ВС РФ и НМ ЛДНР от Соледара до Марьинки — это огневая дуга, где на противника ежедневно оказывается огневое давление как днём, так и ночью. При этом союзные силы продвигаются вперёд.

По словам Кнутова, именно поэтому главком ВСУ Залужный потребовал от Зеленского снять войска с Херсона и вернуть из назад, потому что иначе Донбасс будет потерян.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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