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Кнутов: наступление ВСУ на херсонском направлении закончится большими потерями

Мир

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что большое наступление ВСУ на херсонском направлении может закончиться большими потерями.

Кнутов: наступление ВСУ на херсонском направлении закончится большими потерями

По словам Кнутова, на херсонском направлении сосредоточено большое количество украинских войск. Эксперт отметил, что там есть силы, которые имеют восьмилетнюю подготовку и хорошо вооружены. По мнению Кнутова, эти войска действительно могут начать наступление. Другой вопрос, чем это может для них закончится.

Директор Музея войск ПВО в беседе с "Украиной.ру" предложил два сценария развития наступления ВСУ. Первый — украинские бойцы могут прорваться и углубиться, однако ВС РФ могут накрыть их авиацией и артиллерией, так как это степная местность. После этого союзные силы могут перейти в контрнаступление и подойти к Николаеву. Второй — ВС РФ будут изматывать ВСУ, держа оборону. Из-за больших потерь их дух может снизиться, а союзные силы прорвут оборону и двинутся дальше.

В заключение Кнутов добавил, что наше командование мыслит на несколько ходов вперёд, и порой нам не всегда понятны его действия. Однако у него большой опыт, и оно знает, как одерживать победы в меньшинстве.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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