Кнутов: наступление ВСУ на херсонском направлении закончится большими потерями

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что большое наступление ВСУ на херсонском направлении может закончиться большими потерями.

По словам Кнутова, на херсонском направлении сосредоточено большое количество украинских войск. Эксперт отметил, что там есть силы, которые имеют восьмилетнюю подготовку и хорошо вооружены. По мнению Кнутова, эти войска действительно могут начать наступление. Другой вопрос, чем это может для них закончится.

Директор Музея войск ПВО в беседе с "Украиной.ру" предложил два сценария развития наступления ВСУ. Первый — украинские бойцы могут прорваться и углубиться, однако ВС РФ могут накрыть их авиацией и артиллерией, так как это степная местность. После этого союзные силы могут перейти в контрнаступление и подойти к Николаеву. Второй — ВС РФ будут изматывать ВСУ, держа оборону. Из-за больших потерь их дух может снизиться, а союзные силы прорвут оборону и двинутся дальше.

В заключение Кнутов добавил, что наше командование мыслит на несколько ходов вперёд, и порой нам не всегда понятны его действия. Однако у него большой опыт, и оно знает, как одерживать победы в меньшинстве.