Политолог Корнилов о призыве Зеленского к Западу: наука для русофобов

Политолог Владимир Корнилов высказался по поводу идеи украинского лидера Владимира Зеленского, предложившего запретить всем жителям России въезжать в западные страны.

Эксперт считает, что живущие в России русофобы должны после этого призыва сделать для себя выводы.

"Это будет наукой для русофобов, которые жили в России, имели и по-прежнему имеют российский паспорт, но при этом проклинают русских и свою страну. Они увидят, что "спасибо" им никто не скажет. Они останутся чужими, поскольку сейчас правит уже не политическая русофобия, а этническая. "Бьют не по морде, а по паспорту”, что называется", — сказал Корнилов в разговоре с изданием "ВЗГЛЯД".

Эксперт отметил, что русофобские проявления в странах Европы — это не новость, просто теперь они приняли гипертрофированные формы этнической ненависти. Корнилов уверен, что Зеленский вовсе не родоначальник, а просто продолжатель европейского тренда на русофобию.