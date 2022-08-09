Песков: Евросоюз уже платит по счетам из-за прихотей Зеленского

Европейский союз рано или поздно задастся вопросом, почему должен оплачивать прихоти украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На пресс-конференции он отметил, что европейские государства, пытающиеся "наказать" Россию, уже активно платят по счетам.

"Рано или поздно эти страны начнут задаваться вопросом, всё ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоти", — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что единство Евросоюза в отношении РФ оказалось на пороге серьёзных испытаний из-за растущей инфляции и нехватки голубого топлива. По мнению аналитиков, ЕС может сократить количество антироссийских санкций в связи с тяжёлой ситуацией в сфере экономики, пишет Financial Times. В материале издания отмечается, что солидарность Евросоюза способна рухнуть в ближайшее время.