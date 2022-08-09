Килинкаров: от Зеленского ничего не зависит, за него решают США и Британия

По словам бывшего депутата Верховной Рады Спиридона Килинкарова, от украинского президента Владимира Зеленского развитие ситуации в стране никак не зависит, потому что его действиями целиком и полностью руководит Запад.

"У него нет права сказать "хватит”, от него ничего не зависит. Он полностью и физически контролируется американцами и британцами", — сказал Килинкаров в беседе с Центральной службой новостей.

Бывший депутат Рады уверен, что прекратить боевые действия на территории Украины могут исключительно США или Великобритания, когда поймут, что больше бороться уже не за что.

А Зеленский как президент является давно и полностью купленной фигурой, отметил экс-парламентарий.

"Он свое право продал. Обменял на зеленые бумажки, которые в большом количестве накапливает он и пятнадцать его лучших друзей", — добавил Килинкаров.