Премьер Эстонии Каллас поддержала запрет гражданам России посещать Европу

Руководитель правительства Эстонии Кая Каллас одобрила предложение украинского лидера Владимира Зеленского запретить всем россиянам въезд в западные страны. По мнению премьер-министра республики, посещение Европы является привилегией.

"Перестаньте выдавать туристические визы россиянам", — сказала политик.

Вместе с этим она напомнила, что авиасообщение с нашей страной ограничено. Однако члены Европейского союза продолжают выдавать визы гражданам РФ, подчеркнула чиновница. По её словам, из-за этого страдают соседи России.

Ранее Зеленский рассказал о "самых важных" санкциях в ответ на военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Как объяснил президент, жёсткая ограничительная мера должна распространяться и на уехавших из РФ после объявления миссии граждан.

"Россияне должны жить в своём мире до тех пор, пока не сменят свою философию", — добавил лидер.