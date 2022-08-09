Литовский политик намерен "уничтожить монгольскую деревню Москву"

"Великое княжество Литовское уничтожит монгольскую Москву, если монголы Китая вторгнутся на Тайвань".

Так заявил депутат от правящей партии маленькой прибалтийской страны.

Матас Малдейкис возглавляет парламентский комитет по отношениям с Тайванем и однажды, в 2021 году, даже возглавлял делегацию законодателей Литвы на отколовшийся от Китая остров. Ту самую, после которой Пекин официально понизил дипломатические отношения с Вильнюсом.

"Если монголы вторгнутся на Тайвань, мы ответим разрушением маленькой монгольской деревни под названием Москва, — написал Малдейкис в соцсети, заблокированной в России, после начала китайских военных учений. — Великое княжество Литовское стоит рядом с Тайванем!".

Увлеченный защитой интересов Тайваня и Украины, Малдейкис совершенно упустил из виду, что Великое княжество вошло в состав Речи Посполитой еще в 17-ом веке, а позже это "мегагосударство" вообще было разделено между соседними империями — Австрией, Пруссией и Россией — и исчезло в 1791 году.

К слову, население современной Литвы составляет 2,8 миллиона человек, что на четверть меньше "маленькой монгольской деревни" — Москвы.

В то время как называть русских "монголами" — распространенный расистский прием в странах Балтии и на Украине, применение того же ярлыка к китайцам несколько ново.