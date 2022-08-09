"Великое княжество Литовское уничтожит монгольскую Москву, если монголы Китая вторгнутся на Тайвань".
Так заявил депутат от правящей партии маленькой прибалтийской страны.
Матас Малдейкис возглавляет парламентский комитет по отношениям с Тайванем и однажды, в 2021 году, даже возглавлял делегацию законодателей Литвы на отколовшийся от Китая остров. Ту самую, после которой Пекин официально понизил дипломатические отношения с Вильнюсом.
"Если монголы вторгнутся на Тайвань, мы ответим разрушением маленькой монгольской деревни под названием Москва, — написал Малдейкис в соцсети, заблокированной в России, после начала китайских военных учений. — Великое княжество Литовское стоит рядом с Тайванем!".
Увлеченный защитой интересов Тайваня и Украины, Малдейкис совершенно упустил из виду, что Великое княжество вошло в состав Речи Посполитой еще в 17-ом веке, а позже это "мегагосударство" вообще было разделено между соседними империями — Австрией, Пруссией и Россией — и исчезло в 1791 году.
К слову, население современной Литвы составляет 2,8 миллиона человек, что на четверть меньше "маленькой монгольской деревни" — Москвы.
В то время как называть русских "монголами" — распространенный расистский прием в странах Балтии и на Украине, применение того же ярлыка к китайцам несколько ново.
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