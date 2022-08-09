Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум о включении региона в состав РФ, скорее всего, состоится в сентябре. Чиновники объявят дату в ближайшее время, добавил политик.
"По нашей готовности, примерно, это будет первая половина осени. Скорее всего, в сентябре", — подчеркнул Балицкий, передаёт "Россия-24".
Глава области отметил, что сотрудники Центральной избирательной комиссии работают над технической стороной голосования. По данным чиновника, референдум может пройти не только в очном формате, но и в электронном.
Ранее сообщалось, что Балицкий официально поручил Избиркому организацию голосования.
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