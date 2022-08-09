Балицкий: референдум в Запорожской области, скорее всего, пройдёт в сентябре

Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум о включении региона в состав РФ, скорее всего, состоится в сентябре. Чиновники объявят дату в ближайшее время, добавил политик.

"По нашей готовности, примерно, это будет первая половина осени. Скорее всего, в сентябре", — подчеркнул Балицкий, передаёт "Россия-24".

Глава области отметил, что сотрудники Центральной избирательной комиссии работают над технической стороной голосования. По данным чиновника, референдум может пройти не только в очном формате, но и в электронном.

Ранее сообщалось, что Балицкий официально поручил Избиркому организацию голосования.