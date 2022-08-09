Командование Народно-освободительной армии Китая объявило о новой стадии военных учений в акватории Тайваня. Будет отрабатываться блокада и оборона острова.
После скандального визита на Тайвань спикера американского парламента Нэнси Пелоси Пекин начал беспрецедентные по масштабу военные учения вокруг острова. По мнению западных экспертов, Китай готовится к молниеносному захвату мятежной территории.
Новый этап военных учений будет посвящён окружению и обороне Тайваня, сообщает гонконгское издание South China Morning Post. В тренировках задействуют не только морской флот, но и авиацию. Как отметили авторы материала, объявление было сделано всего через несколько часов после заявления президента США Джо Байдена о том, что он "не беспокоится" об усилении давления со стороны КНР.
Тем временем иностранные фирмы на Тайване составляют планы вывода персонала и активов за границу. Именно военные учения Народно-освободительной армии Китая заставили компании думать об эвакуации людей и имущества, уверен аналитик издания Ральф Дженнингс.
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