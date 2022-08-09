Newsweek: контроль РФ и США над ядерным оружием отброшен на десятилетия назад

Недавнее заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что договорённости с Ираном, по так называемой ядерной сделке, находятся на завершающей стадии, означают "большой шаг" вперёд для Европы и США.

Однако, по мнению аналитиков, это не значит, что ядерная угроза миновала.

"Завершение ядерной сделки с Ираном близко, американо-российский контроль над вооружениями отброшен на десятилетия назад", — заявили аналитики Newsweek. — Две страны, которые вместе владеют более чем 90% мирового ядерного оружия, заключили договор, что важно, позволяет проводить взаимные инспекции на местах для проверки информации о запасах".

Как уточнили аналитики, инспекции были приостановлены с 2020 года из-за COVID-19, а после, на фоне коллапса американо-российских отношений из-за спецоперации на Украине, что означает, что они может быть "заморожены" на неопределенный срок.