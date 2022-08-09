Эксперт Дубчак: экономике Украины осталось недолго

Киевское руководство обеспокоено тем, что в скором времени ежемесячная дыра в бюджете увеличится с пяти до девяти миллиардов долларов. Денежных средств не хватает на военные расходы, а бюджетникам нечем выдавать заработную плату. В это время западные страны не спешат давать Украине новые кредиты. Об этом сообщает обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что блокировка некоторыми политиками Запада выделение Киеву очередной финансовой помощи в размере возьми миллиардов долларов является преступлением. Глава украинского Минфина Сергей Марченко отметил, что для стабилизации бюджета Украине необходимо от Запада пять миллиардов ежемесячно.

По мнению экономического эксперта Александра Дубчака, Киев будут держать в "коматозном состоянии" до тех пор, пока из страны не вывезут остатки ресурсов.

"Потом Запад прекратит финансовую поддержку, и страна рухнет. До этого момента осталось недолго", — заявил экономист.