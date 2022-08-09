Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского "призвать к ответственности всё население России" в связи с проведением спецоперации.
По словам политика, заявления Зеленского напоминают инициативы диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера, который пытался реализовать подобные идеи в отношении целого народа.
"Есть ещё вопросы о природе украинской власти?" — высказался Медведев.
Ранее Зеленский призвал руководителей западных стран закрыть въезд для всех граждан России в ответ на специальную военную операцию. Он добавил, что россияне должны жить в своём мире, пока не изменят "философию".
Помимо этого, украинский президент подчеркнул: все жители РФ несут ответственность за проведение спецоперации.
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