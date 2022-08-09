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Медведев: слова Зеленского об ответственности россиян напоминают идеи Гитлера

Мир

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского "призвать к ответственности всё население России" в связи с проведением спецоперации.

По словам политика, заявления Зеленского напоминают инициативы диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера, который пытался реализовать подобные идеи в отношении целого народа.

"Есть ещё вопросы о природе украинской власти?" — высказался Медведев.

Ранее Зеленский призвал руководителей западных стран закрыть въезд для всех граждан России в ответ на специальную военную операцию. Он добавил, что россияне должны жить в своём мире, пока не изменят "философию".

Помимо этого, украинский президент подчеркнул: все жители РФ несут ответственность за проведение спецоперации.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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