Медведев: слова Зеленского об ответственности россиян напоминают идеи Гитлера

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского "призвать к ответственности всё население России" в связи с проведением спецоперации.

По словам политика, заявления Зеленского напоминают инициативы диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера, который пытался реализовать подобные идеи в отношении целого народа.

"Есть ещё вопросы о природе украинской власти?" — высказался Медведев.

Ранее Зеленский призвал руководителей западных стран закрыть въезд для всех граждан России в ответ на специальную военную операцию. Он добавил, что россияне должны жить в своём мире, пока не изменят "философию".

Помимо этого, украинский президент подчеркнул: все жители РФ несут ответственность за проведение спецоперации.