Соглашение по вывозу зерна с Украины, достигнутое в Турции, вероятно, имеет цель вывести из страны вообще все иностранные суда, которые застряли в её портах в первые дни военного конфликта. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские порты покинули танкер из Турции, два сухогруза из Либерии и танкер под флагом Маршалловых островов.
Эксперт считает, что с Украины сейчас уходят не только зерновозы, но и танкеры, прикрываясь так называемой зерновой сделкой.
Он отметил, что и очереди на вход пока тоже не наблюдается.
"То есть главным результатом сделки станет не вывоз зерна, а расчистка украинских портов от иностранных судов. Всех!" — заключил аналитик в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.