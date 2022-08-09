Подоляка: цель "зерновой сделки" — вывод иностранных судов из портов Украины

Соглашение по вывозу зерна с Украины, достигнутое в Турции, вероятно, имеет цель вывести из страны вообще все иностранные суда, которые застряли в её портах в первые дни военного конфликта. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские порты покинули танкер из Турции, два сухогруза из Либерии и танкер под флагом Маршалловых островов.

Эксперт считает, что с Украины сейчас уходят не только зерновозы, но и танкеры, прикрываясь так называемой зерновой сделкой.

Он отметил, что и очереди на вход пока тоже не наблюдается.

"То есть главным результатом сделки станет не вывоз зерна, а расчистка украинских портов от иностранных судов. Всех!" — заключил аналитик в своём Telegram-канале.