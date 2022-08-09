Володин: свыше 70 процентов иностранных компаний не закрыли бизнес в РФ

Больше 70 процентов иностранных предприятий не стали закрывать свой бизнес в России, несмотря на беспрецедентное давление и шантаж. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, США и Евросоюз сами себя выпороли санкциями. Как пояснил политик, ограничительные меры, принятые Западом в отношении РФ, привели к росту цен, инфляции и дефициту энергетических ресурсов.

При этом он подчеркнул: зарубежные компании неохотно покидают российский рынок. Володин добавил, что иностранные предприятия опасаются не только издержек, но и невозможности вернуться в РФ.

"Из 1382 иностранных компаний 77,6 процента предприятий не стали закрывать свой бизнес в России", — отметил спикер Госдумы.

Ранее стало известно, что западные страны решили не ограничивать продажу российской нефти, опасаясь обострения энергетического кризиса.