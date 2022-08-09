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Баширов: обстрел Запорожской АЭС — повод для ввода войск НАТО

Мир

Киев давал указание стрелять по Запорожской АЭС, чтобы у Запада была формальная причина для ввода туда миротворцев. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов.

Баширов: обстрел Запорожской АЭС — повод для ввода войск НАТО

Эксперт обратил внимание, что с предложением ввести миротворческие войска выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако эта идея для Донбасса обсуждалась ещё до начала специальной военной операции и в итоге была отвергнута, так как была бы легализацией размещения солдат НАТО, напомнил аналитик.

Сейчас её проталкивают снова, но только под соусом угрозы повторения чернобыльской трагедии, добавил Баширов.

"Украинские власти терпят военное поражение и надеются на то, что войска НАТО встанут перед ВСУ, что затормозит продвижение россиян и ЛДНР, даст возможность создать военные запасы и даже обеспечит бесполётную зону", — объяснил политолог.

Однако в Москве тоже сидят неглупые люди, которые прекрасно всё понимают, заключил он в своём Telegram-канале.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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