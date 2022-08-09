Экономика Германии долгое время строилась на дешёвом российском газе, но сейчас он стал "бомбой замедленного действия". ФРГ и всему Евросоюзу грозит рецессия.
Неделю назад Национальный институт экономических и социальных исследований Британии опубликовал прогноз, который обещает глубокий экономический кризис англичанам в результате антироссийских санкций. Сейчас к тому же выводу пришли немецкие эксперты.
Германия десятилетиями была самой крупной промышленной державой Старого Света, но основой благополучия страны являлись дешёвые российские энергоресурсы. Именно это позволяло создавать товары с высокой добавочной стоимостью, которые охотно закупались Китаем.
Перебои с российским газом грозят немецким производителям настоящей катастрофой, пишет издание Le Figaro. Зима ещё далеко, но эксперты уже отмечают замедление экономического роста, рекордные инфляцию и безработицу. Кремль использует газ в качестве "бомбы замедленного действия", отмечают авторы материала.
"Владимир Путин манипулирует этой бомбой по своему усмотрению, зная, что, дестабилизируя Германию, он дестабилизирует Европу", — гласит статья.
Специалисты приходят к выводу, что вслед за Германией рецессия грозит всей зоне евро. Вместе с ростом счетов за отопление в ЕС повышаются налоги, а это грозит мощным социальным недовольством.
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