Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Армия РФ нанесла удары "Искандерами" по целям в Харьковской области
Le Figaro: "энергетическая бомба" Путина уничтожит экономику Германии и ЕС
Глава нацбезопасности Польши: Следующие два месяца на Украине будут решающими
СК не вернул родным нижегородца изъятые при обысках деньги: "Трубку не берут"
Стремоусов: Херсонская область готова отразить попытки наступления ВСУ
Поддубный: продвижению ВС РФ мешает работа артиллерии ВСУ
Новые снаряды "Краснополь" теперь умеют выбирать цель
Участник группировки "Медведи SS"* умер в СИЗО до окончания расследования дела
Посол Антонов: США продлевают агонию украинского режима

В ФРГ сообщили о "странной" популярности Путина в ЕС: "Откуда благосклонность?"

Мир

В Германии и Австрии популярность президента России Владимира Путина держится на высоком уровне, несмотря на спецоперацию на Украине, заявил аналитик-обозреватель Герхард Лехнер.

В ФРГ сообщили о "странной" популярности Путина в ЕС: "Откуда благосклонность?"

По словам Лехнера, "странно", почему жители стран Евросоюза "отметают" сообщения западных политиков и встают на сторону Москвы. Кроме того, аналитик уточнил, что число сторонников Киева среди немцев и австрийцев преувеличено.

"Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой", — задался вопросом аналитик в статье для Wiener Zeitung.

Лехнер допустил, что такая "рейтинговая" ситуация могла сложиться на фоне зреющего недовольства граждан из-за нескольких факторов, а именно:

  • растущая инфляция,
  • грозящий дефицит газа,
  • "чудовищные" цены.

Как подчеркнул обозреватель, некоторые из граждан Австрии и Германии и вовсе считают правительство Украины "разжигателями" конфликта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту

На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.

Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Силовые структуры
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Политика. Новости и аналитика
Sohu: Лондон запустил процесс, который приведёт к отмене антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Зеленский и Макрон стали звёздами гей-парада в Амстердаме
Любовь Степушова Казахстан не оправился от попытки госпереворота и идёт по пути Украины Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Экономика и бизнес
Baijiahao: Германию ждёт сюрприз при попытке запуска "Северного потока-2"
Силовые структуры
Руденко: дуэль между двумя группами спецназа закончилась не в пользу ВСУ
ВС РФ нанесли удар "Искандерами" по военным объектам под Харьковом
Силовые структуры
ВС РФ нанесли удар "Искандерами" по военным объектам под Харьковом
Последние материалы
Армия РФ нанесла удары "Искандерами" по целям в Харьковской области
Le Figaro: "энергетическая бомба" Путина уничтожит экономику Германии и ЕС
Глава нацбезопасности Польши: Следующие два месяца на Украине будут решающими
СК не вернул родным нижегородца изъятые при обысках деньги: "Трубку не берут"
Стремоусов: Херсонская область готова отразить попытки наступления ВСУ
Поддубный: продвижению ВС РФ мешает работа артиллерии ВСУ
Новые снаряды "Краснополь" теперь умеют выбирать цель
Участник группировки "Медведи SS"* умер в СИЗО до окончания расследования дела
В ФРГ сообщили о "странной" популярности Путина в ЕС: "Откуда благосклонность?"
Посол Антонов: США продлевают агонию украинского режима
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников