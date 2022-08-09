В ФРГ сообщили о "странной" популярности Путина в ЕС: "Откуда благосклонность?"

В Германии и Австрии популярность президента России Владимира Путина держится на высоком уровне, несмотря на спецоперацию на Украине, заявил аналитик-обозреватель Герхард Лехнер.

По словам Лехнера, "странно", почему жители стран Евросоюза "отметают" сообщения западных политиков и встают на сторону Москвы. Кроме того, аналитик уточнил, что число сторонников Киева среди немцев и австрийцев преувеличено.

"Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой", — задался вопросом аналитик в статье для Wiener Zeitung.

Лехнер допустил, что такая "рейтинговая" ситуация могла сложиться на фоне зреющего недовольства граждан из-за нескольких факторов, а именно:

растущая инфляция,

грозящий дефицит газа,

"чудовищные" цены.

Как подчеркнул обозреватель, некоторые из граждан Австрии и Германии и вовсе считают правительство Украины "разжигателями" конфликта.