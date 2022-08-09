В Германии и Австрии популярность президента России Владимира Путина держится на высоком уровне, несмотря на спецоперацию на Украине, заявил аналитик-обозреватель Герхард Лехнер.
По словам Лехнера, "странно", почему жители стран Евросоюза "отметают" сообщения западных политиков и встают на сторону Москвы. Кроме того, аналитик уточнил, что число сторонников Киева среди немцев и австрийцев преувеличено.
"Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой", — задался вопросом аналитик в статье для Wiener Zeitung.
Лехнер допустил, что такая "рейтинговая" ситуация могла сложиться на фоне зреющего недовольства граждан из-за нескольких факторов, а именно:
Как подчеркнул обозреватель, некоторые из граждан Австрии и Германии и вовсе считают правительство Украины "разжигателями" конфликта.
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.