Стремоусов: Херсонская область не нуждается в признании Украиной референдума

Херсонская область не нуждается в признании итогов предстоящего референдума со стороны Киева. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он отметил, что власти Украины и дальше будут отказываться признавать Крым частью России. По его словам, киевский режим также не намерен считаться с законным правом жителей Херсонской области на самоопределение.

"Мы не нуждаемся в признании с их стороны итогов референдума", — сказал Стремоусов.

Он добавил, что Херсонская область возвращается домой. Представитель ВГА подчеркнул: украинский президент Владимир Зеленский, отказываясь признавать предстоящие референдумы на освобождённых территориях, выражает мнение "преступной клики", а не народную позицию.

Ранее Стремоусов сообщил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется организовать осенью 2022 года.