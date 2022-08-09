Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая дипломатия должна быть нацелена на устранение противоречий и решение проблем. Заявление прозвучало на конференции послов в Анкаре.
По словам главы МИД, мир находится перед большими геополитическими изменениями, которые сопряжены с нестабильностью и преградами, находящимися на пути развития стран.
Он отметил, что сейчас ведущие государства жёстко противостоят друг другу. Ситуация на Украине убедила многих в значимой роли Турции на мировой арене, сказал Чавушоглу.
"Турция — страна, чьей поддержки добиваются в ходе любых кризисов. Наша страна — сильный партнёр", — цитирует главу внешнеполитического ведомства EADaily.
Он назвал витриной турецкой дипломатии усилия Анкары по достижению зернового соглашения между РФ и Украиной.
Чавушоглу добавил, что Турция "оказывает сильную поддержку Киеву" и пытается примирить Россию и Украину. Благодаря посредничеству Анкары в Анталье и Стамбуле проходили мирные переговоры между этими странами, напомнил глава турецкого МИД.
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