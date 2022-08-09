Белый дом: сегодня Байден подпишет протокол на вступление в НАТО финнов и шведов

В этот вторник, 9 августа, президент США Джо Байден намерен подписать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Согласно информации, документы уже готовы.

Как сообщили в Белом доме, ранее оба протокола одобрил и узаконил Сенат.

"Президент выступит с заявлением и подпишет инструменты ратификации протоколов о присоединении к Североатлантическому договору Республики Финляндии и Королевства Швеции", — сообщили в администрации Байдена.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что препятствием для вступления в НАТО финнов и шведом может стать решение Турции. Согласно заявлению Анкары, страна не поддержит членство стран в альянсе до тех пор, пока те не выполнят требования турецких властей о выдаче лиц, связанных с террористическими организациями.